Protezione Civile, dalla Regione Calabria 47.000 euro al Comune di Cassano per la digitalizzazione del Piano e la nuova cartellonistica

Il Comune di Cassano All’Ionio beneficerà di un finanziamento regionale pari a 47.000 euro destinato alla digitalizzazione del Piano comunale di Protezione Civile e all’acquisto della relativa cartellonistica per l’individuazione fisica delle aree di emergenza.

Obiettivi degli uffici comunali sono stati: il potenziamento e l’adeguamento logistico e tecnologico del sistema regionale della Protezione Civile al fine di rafforzare la capacità operativa del sistema di protezione civile, migliorandone la capacità previsionale e la tempestività di risposta in caso di emergenze. Fondamentale anche l’obiettivo di aumentare la resilienza delle comunità, rendendo sempre più accessibili le informazioni utili per la sicurezza dei cittadini.

«Si tratta – ha dichiarato il sindaco Gianpaolo Iacobini – di un passo concreto verso una maggiore sicurezza e consapevolezza. La digitalizzazione del Piano comunale e la nuova segnaletica nelle aree strategiche permetteranno di migliorare la prevenzione, la gestione delle emergenze e la partecipazione attiva dei cittadini. Un risultato importante per tutta la nostra comunità».