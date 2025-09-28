Fioccano le adesioni al progetto della nuova Provincia della Sibaritide

Si rinforza il progetto della istituzione della nuova provincia della Sibaritide a cui sta lavorando la Commissione consiliare appositamente costituita per volontà dell’amministrazione di Corigliano Rossano. Il progetto, infatti, può contare su rinnovate e convinte adesioni come quella del comune di Pietrapaola. Proprio per questo motivo il presidente della Commissione consiliare temporanea autonomia locale per l’istituzione della nuova Provincia, Tonino Uva ha convocato l'organismo per il prossimo martedì 30 ore 16:00 nella sala Giunta nella sede municipale di piazza Anargini nel centro storico di Rossano per trattare proprio questo argomento. Lo scorso mercoledì 17, infatti, il consiglio comunale di Pietrapaola ha confermato la sua adesione al progetto. Già nel 1989 il comune di Pietrapaola aveva aderito all’allora istituenda nuova Provincia della Sibaritide Pollino. Come si evince e si sottolinea nella recente delibera del comune del Basso Jonio cosentino, tale percorso amministrativo è iniziato più di trent'anni fa con l’adesione di molti comuni per fornire il territorio di uno strumento di autonomia amministrativa ad un'area che presenta, di fatto, omogenee caratteristiche politiche, sociali, economiche e territoriali.

