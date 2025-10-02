Regionali in Calabria, M5S: interpellanza sulla richiesta dell'Ordine dei farmacisti di Cosenza ad iscritti di sostegno elettorale a candidata FI

«Abbiamo presentato in Parlamento un’interpellanza rivolta al Ministro della Salute Schillaci e all’omologo dell’Interno Piantedosi, per fare luce sull'incresciosa vicenda della richiesta di sostegno elettorale avanzata dall’Ordine dei farmacisti di Cosenza a favore di una candidata di Forza Italia e, quindi, del candidato presidente di centrodestra per le elezioni regionali del 5 e 6 ottobre». Lo riferiscono, in una nota, i parlamentari del Movimento 5 stelle Riccardo Tucci, Vittoria Baldino e Annalaura Orrico.

«Come tutti ormai sanno - aggiungono - nei giorni scorsi l'Ordine provinciale dei farmacisti di Cosenza ha trasmesso ai propri iscritti una circolare, tramite posta elettronica certificata, per assicurarsi della ricezione dell’email, recante l'invito a sostenere una candidata di Forza Italia collegata al candidato governatore, con tanto di nota di presentazione e fac-simile della scheda elettorale. Il documento porta la firma del presidente dell’Ordine, Costantino Gigliotti. Un atto gravissimo che mina profondamente il principio di imparzialità e neutralità politica che gli ordini professionali per legge devono osservare, e che esercita un’indebita e inaudita pressione psicologica su tutti i gli iscritti all’albo professionale».