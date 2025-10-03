Corigliano Rossano, passi in avanti sulla nuova Provincia della Sibaritide

È tornata a riunirsi la Commissione consiliare temporanea per l’Autonomia locale per l'istituzione della nuova Provincia della Sibaritide.

Come preannunciato nei giorni scorsi, l’organismo è tornato a riunirsi anche dopo la recente, ulteriore, tappa di avvicinamento all'obiettivo che è stata quella dell'adesione al progetto anche del Comune di Pietrapaola, il quale ha deliberato all’unanimità la volontà di riprendere il vecchio cammino verso un’autonomia del territorio. Nell'ultima seduta della Commissione (presieduta dal consigliere Antonio Uva, presenti i consiglieri Guglielmo Caputo e Gianfranco Cost, assente giustificata Pasqualina Straface), per ciascun Comune è stata inserita la delibera storica (in molti casi risalente al 1989-90-91-92-95-97-2001-2005-) e, dove disponibile, una delibera recente 2024-2025 che rinnova formalmente l’adesione.

