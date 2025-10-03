Elezioni regionali in Calabria: comizio finale del centrosinistra a Corigliano Rossano con Conte e Tridico

La campagna elettorale per le Regionali in Calabria si avvia alla conclusione. Il centrosinistra si prepara per il suo comizio finale, in programma in Piazza Bernardino Le Fosse, a Corigliano Rossano, che vedrà la presenza del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, al fianco del candidato alla Presidenza della Regione, Tridico.
L'appuntamento rappresenta l'ultima occasione per la coalizione di mobilitare gli elettori e presentare le proprie proposte per il governo della Calabria. Si registra, tuttavia, l'assenza degli altri principali leader nazionali della coalizione, un dettaglio che concentra l'attenzione sul tandem formato da Conte e Tridico nel tentativo di imprimere una svolta finale al voto.
