L'appuntamento rappresenta l'ultima occasione per la coalizione di mobilitare gli elettori e presentare le proprie proposte per il governo della Calabria

Elezioni regionali in Calabria: comizio finale del centrosinistra a Corigliano Rossano con Conte e Tridico

03 Ottobre 2025

La campagna elettorale per le Regionali in Calabria si avvia alla conclusione. Il centrosinistra si prepara per il suo comizio finale, in programma in Piazza Bernardino Le Fosse, a Corigliano Rossano, che vedrà la presenza del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, al fianco del candidato alla Presidenza della Regione, Tridico.

L'appuntamento rappresenta l'ultima occasione per la coalizione di mobilitare gli elettori e presentare le proprie proposte per il governo della Calabria. Si registra, tuttavia, l'assenza degli altri principali leader nazionali della coalizione, un dettaglio che concentra l'attenzione sul tandem formato da Conte e Tridico nel tentativo di imprimere una svolta finale al voto.

