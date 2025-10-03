Regionali in Calabria, Bruno Bossio: "Tridico rappresenta gli interessi degli ultimi"

La campagna elettorale in corso ha visto emergere con forza il dramma della Palestina come tema centrale, un argomento che ha trovato eco nello sciopero di oggi e nelle manifestazioni di solidarietà. In un'intervista rilasciata a margine degli eventi, Enza Bruno Bossio, parlamentare e candidata, ha collegato l'etica politica emersa dalla questione palestinese alla campagna per le elezioni regionali in Calabria, sostenendo con forza il candidato Tridico. "Perché la Calabria dovrebbe essere governata da Tridico? Perché Tridico rappresenta questi interessi, gli interessi degli ultimi, gli interessi del popolo, non gli interessi degli affari," ha dichiarato.

Descrivendo Tridico come una figura "non politicante," ma un "cittadino come gli altri" e un "professore universitario importante," ha espresso la convinzione che il popolo calabrese lo voterà, a prescindere dai sondaggi. "Io sono candidata, ma preferisco che votino solo Tridico, che mettano una croce - ha concluso - ribadendo l'importanza di un governo che anteponga la legge e gli interessi del popolo a ogni altra cosa.