Regionali in Calabria, Caruso: "Entusiasmo intorno a Tridico, stiamo risalendo la vetta"

"La nostra presenza è un'anima diversa da quella a cui fa riferimento Tajani" ha affermato Caruso, evidenziando che l'anima socialista riformista è una "presenza soprattutto in Calabria significativa che può fare la differenza". L'obiettivo è chiaro: dare un "apporto ulteriore perché il campo largo possa veramente affermarsi anche alla regione," replicando il successo ottenuto in città come Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia.

Il sindaco ha risposto alle recenti dichiarazioni del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva liquidato il centrosinistra come composto da "tre anime fotocopia". Caruso ha rivendicato l'identità e l'importanza della componente socialista e riformista all'interno della coalizione.

A pochi giorni dall'apertura delle urne per le elezioni regionali in Calabria, il sindaco di Cosenza, Franz Caruso , esprime grande ottimismo e un crescente "clima di entusiasmo e di euforia" per la candidatura di Pasquale Tridico . In un'intervista rilasciata in chiusura di campagna, Caruso ha sottolineato come la corsa di Tridico, partita "in sordina", stia ora "veramente risalendo la vetta," aspirando a un successo della coalizione di centrosinistra.

La credibilità del "Campo largo" basata sul buon governo

Interrogato su cosa conferisca credibilità a questo "campo progressista" che fronteggia l'attuale maggioranza, Caruso ha puntato sul buon governo messo in campo dalle amministrazioni locali. "In Calabria questa forza la danno le cose fatte dalle amministrazioni che già l'hanno messo in campo" ha spiegato. Ricordando l'esperienza di Cosenza, dove lo schema del campo largo ha vinto "contro tutti i pronostici," il Sindaco ha insistito sulla "trasparenza, legalità e serietà" che contraddistinguono la sua amministrazione. Queste qualità, secondo Caruso, saranno il tratto distintivo anche del futuro governo regionale a guida centrosinistra. "A dare certezza è il buon governo che noi abbiamo messo in campo".

Un fronte compatto contro i timori del Centrodestra

Infine, Caruso ha respinto l'ipotesi che una vittoria del centrosinistra possa portare a una governance instabile o a una "anatra zoppa". "Ma nel modo più assoluto," ha tagliato corto. "La novità e quindi i timori che abbiamo riversato nel centro-destra stanno proprio in questo, che finalmente dopo tanto tempo il centro-sinistra si trova tutto quanto unito e si allarga anche ad altre esperienze." Secondo il sindaco, l'obiettivo ora è "irrobustire la proposta politica con argomenti, con elementi che veramente possono rappresentare il cambiamento della storia" in Calabria e, di riflesso, nel Paese.