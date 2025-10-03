Regionali in Calabria, Conte: "L'onda di entusiasmo per Tridico potrebbe riservare brutte sorprese a Occhiuto"

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha concluso il suo tour in Calabria, a Corigliano Rossano, in vista delle elezioni regionali, esprimendo forte critica nei confronti del governo nazionale sulla questione Gaza e un cauto ottimismo sulle possibilità di rimonta del centrosinistra guidato da Pasquale Tridico.

Attacco al Governo su Gaza e detenzione di attivisti

Conte ha aperto l'intervista sottolineando l'importanza delle manifestazioni pacifiche in Italia, definite una "testimonianza del loro impegno civico, dei valori morali di questa Italia," valori che la società civile sta recuperando. Il leader M5S ha criticato aspramente la posizione dell'Esecutivo: "Il comportamento del governo che è rimasto di fronte a un genocidio assolutamente inerte, assolutamente silente e questo è pesato molto anche sulle ragioni di queste piazze."

Il tema si è collegato alla detenzione degli attivisti, tra cui il parlamentare croato. Conte ha confermato di aver parlato con il deputato, provato dalla "detenzione illegittima," e ha lanciato un appello urgente: "Noi ci auguriamo che siano subito rimpatriati perché, lo ricordiamo, sono detenuti illegalmente, sono stati arrestati in acque internazionali da un esercito che il nostro governo considera alleato."