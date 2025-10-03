Regionali in Calabria, Conte: "L'onda di entusiasmo per Tridico potrebbe riservare brutte sorprese a Occhiuto"

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha concluso il suo tour in Calabria, a Corigliano Rossano, in vista delle elezioni regionali, esprimendo forte critica nei confronti del governo nazionale sulla questione Gaza e un cauto ottimismo sulle possibilità di rimonta del centrosinistra guidato da Pasquale Tridico.
Attacco al Governo su Gaza e detenzione di attivisti
Conte ha aperto l'intervista sottolineando l'importanza delle manifestazioni pacifiche in Italia, definite una "testimonianza del loro impegno civico, dei valori morali di questa Italia," valori che la società civile sta recuperando. Il leader M5S ha criticato aspramente la posizione dell'Esecutivo: "Il comportamento del governo che è rimasto di fronte a un genocidio assolutamente inerte, assolutamente silente e questo è pesato molto anche sulle ragioni di queste piazze."
Il tema si è collegato alla detenzione degli attivisti, tra cui il parlamentare croato. Conte ha confermato di aver parlato con il deputato, provato dalla "detenzione illegittima," e ha lanciato un appello urgente: "Noi ci auguriamo che siano subito rimpatriati perché, lo ricordiamo, sono detenuti illegalmente, sono stati arrestati in acque internazionali da un esercito che il nostro governo considera alleato."
Calabria sofferente e la rincorsa di Tridico
Passando alla campagna elettorale calabrese, Conte ha descritto una regione in grave difficoltà: "Questa è una regione che dalla sanità alle infrastrutture a una politica occupazionale seria soffre tantissimo, le priorità e le urgenze sono tante."
Il leader ha riconosciuto che il governatore uscente, Occhiuto, ha "giocato d'anticipo" per mettere in difficoltà il campo avversario, ottenendo una "posizione di vantaggio." Nonostante ciò, Conte ha espresso fiducia nel candidato Tridico e nella coalizione: "Abbiamo trovato un ottimo candidato, una grande risorsa, ha messo a disposizione tutta la coalizione, abbiamo progetti, programmi concreti."
La strategia è ora quella della rincorsa: "Questa rincorsa sull'onda dell'entusiasmo dei cittadini potrà rivelare delle brutte sorprese sui conti che ha fatto Occhiuto," ha profetizzato Conte, suggerendo che il voto potrebbe ribaltare le previsioni iniziali.
L'orgoglio per il lavoro di Pasquale Tridico
Infine, Conte ha dedicato le sue parole finali al candidato Pasquale Tridico, preferendo l'orgoglio alla benedizione: "In una visione laica io non do benedizioni. Posso solo dire che sono orgoglioso del lavoro che Pasquale Tridico ha fatto."
Ha concluso incoraggiando i calabresi a votare in massa per il cambiamento: "Sono orgoglioso delle proposte che questa coalizione ha messo sul campo e confido davvero che i cittadini possano venire in tantissimi a votare per questo cambiamento."
