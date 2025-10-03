Regionali in Calabria, Flavio Stasi: «Con Tridico una vera prospettiva di sviluppo per la Calabria»

"Si respira un’aria positiva. Sono certo che i cittadini risponderanno, perché c’è bisogno di voltare pagina. Il centrosinistra ha presentato una proposta seria e autorevole, con Pasquale Tridico e con idee nuove rispetto a quelle che hanno segnato la politica regionale in questi anni, lasciando la Calabria in ginocchio, soprattutto sul fronte sanitario. Credo che i calabresi lo abbiano capito".

Alcuni avrebbero voluto proprio lei come candidato presidente. C’è mai stata questa opzione?

"Sì, e non lo considero un fatto negativo, anzi. È stato positivo che il centrosinistra avesse più figure autorevoli in campo. Però la scelta di Pasquale Tridico è soddisfacente per tutti noi. Ho sempre detto che conta una sola cosa: cosa vogliamo fare della Calabria. E lo stiamo dimostrando, perché siamo compatti e uniti per raggiungere l’obiettivo".

Se Tridico vincesse, cosa cambierebbe rispetto agli ultimi anni?

"A prescindere dai colori politici, gli ultimi quattro anni sono stati deleteri per la Calabria e per il nostro territorio. Con Occhiuto la giunta regionale si è chiusa in se stessa: niente interlocuzione, niente pianificazione, nessun coinvolgimento dei territori. La politica regionale si è trasformata in gestione di interessi che non fanno bene alla Calabria. Con Tridico cambierebbe la prospettiva: si tornerebbe a respirare sviluppo e futuro".