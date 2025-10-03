Regionali in Calabria, Pasquale Tridico: «La Calabria vuole tornare a vivere di lavoro e dignità»

Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria, affronta gli ultimi giorni di campagna elettorale. Lo abbiamo incontrato a Corigliano-Rossano, in occasione della chiusura del campo progressista, attorniato dalla famiglia: la moglie e i due figli.

Che giorni saranno questi ultimi per lei?

"Saranno giorni straordinari, di grande passione. Qui ho trovato tanta speranza e tanta voglia di ripartire. Sono contento di rappresentare questa Calabria, una Calabria che vuole vivere di lavoro di qualità, che chiede infrastrutture moderne, lavoro digitale, ma anche cose semplici e fondamentali, come l’acqua a casa che ancora oggi spesso manca. Questo è quello che ho sentito in queste settimane, ed è quello che porto con me".

Nelle ultime settimane la campagna si è incattivita. Perché? Cosa è successo?

"Non lo so, forse sono nervosi loro. Io ho fatto una campagna elettorale con il cuore, perché sono questo. Non con la pancia, mai con la pancia: con il cuore. Se qualcuno pensava di vincere facile, si è sbagliato. E adesso è più nervoso".