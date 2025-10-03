Regionali, Irto (PD): "La Calabria vuole cambiare. PD unito e generoso per liberarla"

Irto ha risposto con fermezza a chi sostiene che il Partito Democratico non abbia spinto abbastanza in questa tornata elettorale. "È un luogo comune oppure viene detto da chi non ha argomenti per parlare di politica," ha replicato.

Il candidato del centrosinistra, Pasquale Tridico , è per Irto "la persona giusta per cambiare la Calabria," supportato da una "coalizione centrosinistra che in maniera larga abbiamo messo assieme."

Irto ha quindi rivendicato il ruolo centrale del Partito Democratico nella costruzione di un fronte ampio, smentendo l'immagine di un partito tiepido e dipingendo invece un PD "generosamente" impegnato a costruire una "coalizione larga."

"Siamo stati noi quelli che abbiamo messo attorno a un tavolo tutti, da Rifondazione Comunista ai transfughi di azione, quindi dalle forze più moderate," ha dichiarato Irto, sottolineando come l'obiettivo primario fosse "evitare gli errori del passato." Concludendo il punto, ha affermato: "Il passato sono stati divisi, questa volta il centrosinistra va unito anche, e soprattutto potrei dire grazie al Partito Democratico."

Novità e rinnovamento nella Circoscrizione Nord

Riguardo la circoscrizione Nord (Cosenza), dove circolavano voci su una presunta mancanza di "freschezza" nelle liste, Irto ha difeso le scelte del partito. "Non credo sia così, credo che anche nel partito a Cosenza ci sono stati elementi di novità. Ci sono elementi di innovazione," ha assicurato.