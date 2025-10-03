Regionali, Talarico: "Su Tridico soffia il vento del cambiamento destinato a coprire tutta la Calabria"

Il clima in Calabria, a ridosso delle elezioni regionali, è descritto da Domenico Talarico come carico di entusiasmo, con un "vento del cambiamento" che starebbe soffiando forte, a suo dire, su tutta la regione. Intervistato a Corigliano Rossano, Talarico ha commentato l'ondata di supporto per il candidato del centrosinistra, Pasquale Tridico.

La scelta di Tridico: non è una sola manovra politica

Riguardo alle voci che attribuirebbero a lui un ruolo determinante nella scelta del candidato Tridico, Talarico ha smentito, ricollocando la genesi della candidatura nel tessuto sociale e politico della regione.

"Dicono male," ha replicato Talarico. "Dietro la scelta di Tridico c'è una forte pressione popolare che si è coniugata con quella dei partiti, delle associazioni, dei movimenti che hanno ovviamente sollecitato Pasquale Tridico a sacrificarsi, a strappare una sua disponibilità per guidare questo processo di cambiamento."

Talarico ha poi sottolineato come questa scelta si sia rivelata azzeccata, registrando un "crescendo continuo, progressivo" nel sostegno al candidato. L'entusiasmo, a suo avviso, ha investito trasversalmente la società: "Ceti popolari, ceti più abbienti, imprese, mondo accademico e intellettuale. Tutta la Calabria, la Calabria migliore si è stretta intorno a Pasquale Tridico e oggi la Calabria migliore intravede davvero il cambiamento."