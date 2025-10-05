Cosenza al voto, in 55mila alle urne: sono tre i centenari e 164 i 18enni

Centotré anni lui, diciotto lei. Tra questi due estremi generazionali si muove oggi il corpo elettorale di Cosenza, 55.838 cittadini chiamati a decidere il futuro della Calabria. Seggi aperti fino alle 23, poi domani ultima chiamata dalle 7 alle 15 per eleggere il presidente della Regione e rinnovare il Consiglio. Una manciata di ore per invertire il trend preoccupante del 2021, quando l'affluenza in città si fermò appena sopra il 40%.

I numeri raccontano una città che prova a ripartire dalla politica. Sono 164 i neo-diciottenni che vivranno il loro primo appuntamento con le urne, mentre all'altro capo della vita almeno tre ultracentenari risultano ancora nelle liste elettorali. Una fotografia generazionale che abbraccia un secolo di storia repubblicana.

