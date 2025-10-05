Ripensare il polo industriale di Rende, vertice tra Municipio e imprenditori

Un centro multifunzionale all’avanguardia. È questa la nuova, importante, proposta dell’Amministrazione comunale per la zona industriale di Rende. Un centro multifunzionale ispirato ai modelli americani, con spazi per il networking tra imprese, aree di svago, un asilo aziendale e la presenza di psicologi del lavoro a supporto della produttività e del benessere dei lavoratori.

Un progetto che punta a trasformare la zona industriale in un ecosistema moderno, efficiente e orientato alla persona. È stata, in verità, l'assessore Veronica Stellato ad anticipare la novità politica agli imprenditori del luogo nel corso di un incontro nei giorni scorsi. «Abbiamo avviato un percorso basato sull’ascolto e la concretezza. La zona industriale di Rende deve tornare ad essere un punto di riferimento per sviluppo e occupazione», ha detto più volte l'assessore. L’area industriale di Rende si prepara a cambiare volto: tema al centro del tavolo tecnico che si è svolto nella Sala Giunta del Comune, promosso, appunto, dall’Assessorato alle Attività produttive guidato da Veronica Stellato.

