Elezioni regionali in Calabria, il voto alle liste: circoscrizione Nord. Boom di Gallo (FI) I PRIMI DATI SULLE PREFERENZE

Nella circoscrizione Nord quando sono state scrutinate al momento 723 sezioni su 882. Il centrodestra vince col 52,39% davanti al centrosinistra col 46,47% e Democrazia Sovrana e Popolare con l'1,04%. Di seguito i risultati della circoscrizione Nord che comprende la provincia di Cosenza, con 674.543 abitanti: 9 seggi

Centrodestra (Roberto Occhiuto)

Forza Italia: 19,63% (Gallo 19588 voti, Straface 8409 voti)

Occhiuto presidente: 12,59% (Caputo 8285 voti, Succurro 5428 voti)

Fratelli d'Italia: 11,27% (Brutto 5380 voti, De Francesco 3516 voti)

Lega Nord: 5,54% (Greco 2928 voti, Ciodaro 1992 voti)

Noi Moderati: 2,02%

Forza Azzurri: 1,24%

Unione di Centro: 0,91%

Sud chiama Nord: 0,19%

Centrosinistra (Pasquale Tridico)

Partito democratico: 11,35% (Madeo 3649 voti)

Tridico presidente: 10,90% (Laghi 3046 voti)

Movimento Cinque Stelle: 9,37 (Tavernise 4133 voti, Scutellà 3953 voti )

Democratici e Progressisti: 5,77% (Incarnato 2582 voti)

Casa Riformista: 5,41% (Greco 3682 voti)

Alleanza Verdi e Sinistra: 2,91%

Democrazia Sovrana e Popolare (Francesco Toscano)

La lista del terzo candidato, Francesco Toscano, è allo 0,93%