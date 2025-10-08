Calabria, il voto ai raggi X. In provincia di Cosenza Occhiuto prevale in 88 centri. Tridico forte nelle città. Tutti i dati comune per comune

In questo articolo approfondiamo il dato elettorale delle elezioni regionali analizzandolo comune per comune. In provincia di Cosenza (150 comuni) Occhiuto ha conquistato il 51,70% dei voti (pari a 154.075 in valore assoluto) contro il 47,20% di Tridico (pari a 140.657 in valore assoluto). 88 i comuni in cui ha vinto Occhiuto, 61 quelli in cui ha vinto Tridico. Mentre è davvero curioso il dato di Cariati dove si è registrata una perfetta parità: 49,86% per entrambi i contendenti pari a 1727 voti in valore assoluto.
Distribuzione territoriale generale
Zona tirrenica (ovest, costa e entroterra collinare): forte prevalenza di Occhiuto. Ha vinto in quasi tutti i comuni costieri da Amantea fino a Scalea e nei centri interni come Altomonte, Paola, Fuscaldo, Verbicaro, Fiumefreddo Bruzio, San Lucido. Questa fascia rappresenta il suo bacino principale di consenso.
Zona ionica settentrionale e presila orientale (area di Rossano–Corigliano, Alto Ionio): anche qui Occhiuto prevale, soprattutto nei comuni costieri come Rocca Imperiale, Villapiana, Trebisacce, Oriolo, ma incontra una competizione più equilibrata verso l’entroterra dove Tridico è forte (Calopezzati, Caloveto, Mandatoriccio, Longobucco, Campana).
Area urbana e presilana di Cosenza e Rende: qui invece Tridico domina. Vince nei grandi centri come Cosenza, Rende, Mendicino, Castrolibero, Casali del Manco, Rovito, Spezzano della Sila — quindi nell’area metropolitana e nei comuni della Sila greca.
Sila e zone montane interne: area più mista ma con leggera prevalenza Occhiuto, grazie a risultati molto forti in comuni piccoli come Panettieri (73,85%), Lungro (71,37%), San Pietro in Amantea (72,37%).
Zona arbereshe (comuni italo-albanesi): Voto più equilibrato, ma con vantaggio Tridico in centri come San Demetrio Corone, Santa Sofia d’Epiro, San Giorgio Albanese, San Cosmo Albanese, Spezzano Albanese. In altri, come Firmo e Civita, ha invece vinto Occhiuto.
Di seguito, il voto comune per comune:
Acquaformosa (Occhiuto 66,67%)
Acquappesa (Occhiuto 56,70%)
Acri (Tridico 58,34%)
Aiello Calabro (Tridico 65,43%)
Aieta (Occhiuto 57,45%
Albidona (Occhiuto 58,64%)
Alessandria del Carretto (Tridico 50,68%)
Altilia (Occhiuto 66,21%)
Altomonte (Occhiuto 67,86%)
Amantea (Occhiuto 53.90%)
Amendolara (Occhiuto 56,31%)
Aprigliano (Occhiuto 54,93%)
Belmonte Calabro (Occhiuto 59,54%)
Belsito (Tridico 63,73%)
Belvedere Marittimo (Occhiuto 60,77%)
Bianchi (Occhiuto 67,22%)
Bisignano (Tridico 56,48%)
Bocchigliero (Tridico 60,04%)
Bonifati (Occhiuto 52,97%)
Buonvicino (Occhiuto 72,61%)
Calopezzati (Tridico 64,25%)
Caloveto (Tridico 51,17%)
Campana (Tridico 63,16%)
Canna (Occhiuto 52,30%)
Cariati (perfetta parità: 49,86% per entrambi, 1727 voti in valore assoluto per entrambe le coalizioni)
Carolei (Tridico 49,86%)
Carpanzano (Occhiuto 67,29%)
Casali del Manco (Tridico 63,45%)
Cassano Ionio (Occhiuto 66,46%)
Castiglione Cosentino (Tridico 51,78%)
Castrolibero (Tridico 48,43%)
Castroregio (Occhiuto 61,26%)
Castrovillari (Occhiuto 51,30%)
Celico (Tridico 52,97%)
Cellara (Occhiuto 51,70%)
Cerchiara di Calabria (Occhiuto 56,35%)
Cerisano (Tridico 52,78%)
Cervicati (Occhiuto 66,84%)
Cerzeto (Occhiuto 63,21%)
Cetraro (Occhiuto 57,87%)
Civita (Occhiuto 67,20%)
Cleto (Occhiuto 58,75%)
Colosimi (Occhiuto 49,44%)
Corigliano Rossano (Occhiuto 53,83%)
Cosenza (Tridico 56,70%)
Cropalati (Occhiuto 50,09%)
Crosia (Tridico 51,58%)
Diamante (Occhiuto 59,57%)
Dipignano (Occhiuto 52,51%)
Domanico (Tridico 52,87%)
Fagnano Castello (Occhiuto 56,86%)
Falconara Albanese (Occhiuto 59,33%)
Figline Vegliaturo (Tridico 52,27%)
Firmo (Occhiuto 56,45%)
Fiumefreddo Bruzio (Occhiuto 70,97%)
Francavilla Marittima (Occhiuto 66,95%)
Frascineto (Tridico 50,61%)
Fuscaldo (Occhiuto 65,82%)
Grimaldi (Occhiuto 50,80%)
Grisolia (Occhiuto 63,79%)
Guardia Piemontese (Occhiuto 65,41%)
Lago (Occhiuto 62,88%)
Laino Borgo (Occhiuto 62,01%)
Laino Castello (Occhiuto 70,33%)
Lappano (Occhiuto 54,89%)
Lattarico (Occhiuto 66,90%)
Longobardi (Occhiuto 57,28%)
Longobucco (Tridico 59,98%)
Lungro (Occhiuto 71,37%)
Luzzi (Tridico 58,15%)
Maierà (Occhiuto 75,80%)
Malito (Occhiuto 61,86%)
Malvito (Occhiuto 54,17%)
Mandatoriccio (Tridico 59,66%)
Mangone (Occhiuto 61,14%)
Marano Marchesato (Occhiuto 49,11%)
Marano Principato (Occhiuto 57,02%)
Marzi (Tridico 63,33%)
Mendicino (Tridico 49,31%)
Mongrassano (Occhiuto 64,14%)
Montalto Uffugo (Occhiuto 59,24%)
Montegiordano (Tridico 50,47%)
Morano Calabro (Occhiuto 60,08)
Mormanno (Occhiuto 54,82%)
Mottafollone (Tridico 56,23%)
Nocara (Tridico 55,75%)
Oriolo (Occhiuto 51,31%)
Orsomarso (Occhiuto 72,37%)
Paludi (Occhiuto 56%)
Panettieri (Occhiuto 73,85%)
Paola (Occhiuto 59,77%)
Papasidero (Occhiuto 73,52%)
Parenti (Occhiuto 55,21%)
Paterno Calabro (Occhiuto 55,54%)
Pedivigliano (Occhiuto 50,16%)
Piane Crati (Occhiuto 66,90%)
Pietrafitta (Tridico 51,28%)
Pietrapaola (Tridico 57,86%)
Plataci (Occhiuto 48,84%)
Praia a Mare (Tridico 51,69%)
Rende (Tridico 57,39%)
Rocca Imperiale (Occhiuto 53,76%)
Roggiano Gravina (Occhiuto 55,75%)
Rogliano (Tridico 52,10%)
Rose (Tridico 52,36%)
Roseto Capo Spulico (Occhiuto 52,69%)
Rota Greca (Tridico 56,90%)
Rovito (Tridico 57,01%)
San Basile (Occhiuto 57,49%)
San Benedetto Ullano (Tridico 51,64%)
San Cosmo Albanese (Tridico 55,98%)
San Demetrio Corone (Tridico 55,16%)
San Donato di Ninea (Occhiuto 65,26%)
San Fili (Tridico 58,94%)
San Giorgio Albanese (Tridico 52,10%)
San Giovanni in Fiore (Occhiuto 58,37%)
San Lorenzo Bellizzi (Tridico 55,60%)
San Lorenzo del Vallo (Occhiuto 52,50%)
San Lucido (Tridico 51,27%)
San Marco Argentano (Occhiuto 50,65%)
San Martino di Finita (Tridico 59,71%)
San Nicola Arcella (Occhiuto 75,19%)
San Pietro in Amantea (Occhiuto 72,37%)
San Pietro in Guarano (Tridico 51,71%)
San Sosti (Occhiuto 61,54%)
San Vincenzo La Costa (Occhiuto 65,01%)
Sangineto (Occhiuto 64,82%)
Sant’Agata di Esaro (Tridico 58,04%)
Santa Caterina Albanese (Occhiuto 60,19%)
Santa Domenica Talao (Occhiuto 74,95%)
Santa Maria del Cedro (Occhiuto 81,02)
Santa Sofia d’Epiro (Tridico 57,42%)
Santo Stefano di Rogliano (Tridico 53,63%)
Saracena (Occhiuto 51,33%)
Scala Coeli (Tridico 85,38%)
Scalea (Occhiuto 73,24%)
Scigliano (Tridico 49,71%)
Serra d’Aiello (Tridico 54,04%)
Spezzano Albanese (Tridico 63,17%)
Spezzano della Sila (Tridico 59,64%)
Tarsia (Occhiuto 59,30%)
Terranova di Sibari (Occhiuto 57,07%)
Terravecchia (Tridico 68,18%)
Torano Castello (Occhiuto 49,48%)
Tortora (Tridico 50,50%)
Trebisacce (Occhiuto 56,90%)
Vaccarizzo Albanese (55,64%)
Verbicaro (Occhiuto 64,65%)
Villapiana (Occhiuto 64,95%)
Zumpano (Tridico 56,74%)
Caricamento commenti
Commenta la notizia