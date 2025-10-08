Calabria, il voto ai raggi X. In provincia di Cosenza Occhiuto prevale in 88 centri. Tridico forte nelle città. Tutti i dati comune per comune

In questo articolo approfondiamo il dato elettorale delle elezioni regionali analizzandolo comune per comune. In provincia di Cosenza (150 comuni) Occhiuto ha conquistato il 51,70% dei voti (pari a 154.075 in valore assoluto) contro il 47,20% di Tridico (pari a 140.657 in valore assoluto). 88 i comuni in cui ha vinto Occhiuto, 61 quelli in cui ha vinto Tridico. Mentre è davvero curioso il dato di Cariati dove si è registrata una perfetta parità: 49,86% per entrambi i contendenti pari a 1727 voti in valore assoluto.

Distribuzione territoriale generale

Zona tirrenica (ovest, costa e entroterra collinare): forte prevalenza di Occhiuto. Ha vinto in quasi tutti i comuni costieri da Amantea fino a Scalea e nei centri interni come Altomonte, Paola, Fuscaldo, Verbicaro, Fiumefreddo Bruzio, San Lucido. Questa fascia rappresenta il suo bacino principale di consenso.

Zona ionica settentrionale e presila orientale (area di Rossano–Corigliano, Alto Ionio): anche qui Occhiuto prevale, soprattutto nei comuni costieri come Rocca Imperiale, Villapiana, Trebisacce, Oriolo, ma incontra una competizione più equilibrata verso l’entroterra dove Tridico è forte (Calopezzati, Caloveto, Mandatoriccio, Longobucco, Campana).