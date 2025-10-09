Corigliano Rossano è donna, le "Fantastiche 4" alla Regione

Forti, tenaci, combattive e dalla spiccata sensibilità. Capaci di intuire e leggere il momento e adoperarsi per dare risposte alle esigenze della gente. Tutte qualità che abbiamo riscontrato nelle donne che abbiamo visto scendere nell'agone per le elezioni regionali. E sono proprio loro la vera novità di questa tornata elettorale. Soprattutto a Corigliano Rossano, la terza città della Calabria per popolazione, che sarà rappresentata nei banchi di palazzo Campanella da ben 4 donne, equamente distribuite tra maggioranza e opposizione. Due sono le conferme: quella di Pasqualina Straface di Forza Italia e quella di Luciana De Francesco di Fratelli d'Italia, entrambe nella maggioranza di Occhiuto. A loro si aggiungono le new entry, che siederanno tra i banchi dell’opposizione: Rosellina Madeo del Pd ed Elisa Scutellà del Movimento Cinque Stelle. Storie diverse, stessa passione. Non era mai successo in passato che la rappresentanza locale esprimesse tutte donne in Regione. Un segno tangibile di cambiamento e rinnovamento. Un “vento rosa” che spira dalla Calabria del nord-est, lo ha definito qualcuno, un segno dei tempi e una scelta degli elettori.

