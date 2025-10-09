Flotilla, l'appello di Orrico a Mattarella e Meloni: "Si attivino per liberare il cooperante calabrese Fullone"

«Sono due giorni che non abbiamo notizie di Vincenzo Fullone, attivista calabrese imbarcatosi sulla nave "Conscience" della Freedom Flotilla diretta verso la Striscia di Gaza, prelevato in acque internazionali dall’esercito israeliano nonostante la natura assolutamente umanitaria della missione a cui si era unito».

Lo scrive sui suoi canali social la deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico. "Impegnato da anni in attività di cooperazione e solidarietà - aggiunge Orrico - Fullone, che ora è trattenuto dalle autorità israeliane, trasportava insieme ai suoi compagni di viaggio 18 tonnellate di aiuti umanitari destinati agli ospedali ed alla popolazione palestinese. Mi appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni affinché si attivino quanto prima per la liberazione del cooperante calabrese e di tutti i suoi compagni di missione, tra cui medici e paramedici pronti ad operare sul campo. Le ragioni del diritto internazionale, dell’umanità e della pace devono prevalere sul genocidio in corso e sui venti di guerra su cui soffia il governo di Netanyahu. Il nostro Paese non può più rimanere a guardare».