Il post social di Tridico da Scala Coeli e il saluto ai calabresi: "Grazie per avermi ascoltato, da qui vi abbraccio uno per uno"

"Sono tornato a casa, a Scala Coeli. Ritrovare il mio paese, le colline, i volti di sempre, è come respirare a pieni polmoni dopo un lungo viaggio.

Questa campagna è stata intensa, faticosa, ma soprattutto umana. Fatta con il cuore non con la pancia. In ogni paese della Calabria ho incontrato sguardi sinceri, mani tese, parole che non dimenticherò. Mi avete accolto con calore, con rispetto, con fiducia. Mi avete raccontato la vostra vita, le vostre difficoltà, ma anche la vostra forza e la voglia di cambiare davvero questa terra.

A tutti voi, da Reggio a Cosenza, da Catanzaro a Corigliano-Rossano, da Vibo a Crotone, Castrovillari e tutte le aree interne, voglio dire grazie. Grazie per avermi ascoltato, per aver creduto in un progetto fatto di serietà, dignità e amore per la Calabria.

Da qui, dal mio paese, vi abbraccio uno per uno". Così sui social Pasquale Tridico, candidato alla presidenza del campo progressista alle ultime elezioni regionali, ha inteso ringraziare il popolo calabrese. L'europarlamentare del M5S incontrerà oggi gli eletti della coalizione in Consiglio regionale e comunicherà loro la scelta di lasciare lo scranno di consigliere regionale (che gli spetta come candidato perdente alla presidenza) e proseguire il suo lavoro a Strasburgo, oppure la scelta di rimanere in Consiglio regionale.