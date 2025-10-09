Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Movimenti a Cosenza, Caruso pensa a disegnare la nuova giunta: Battaglia è a rischio?

Movimenti a Cosenza, Caruso pensa a disegnare la nuova giunta: Battaglia è a rischio?

L’assessore candidato alle Regionali con il M5s. Caruso: «Il suo ruolo merita una riflessione». Dovranno essere sostituiti pure De Cicco e Giordano. Intanto parte la corsa alla Provincia

Il gioco delle conseguenze. Un tema caro ai filosofi antichi. Ogni azione provoca degli effetti e, per tradurla in “politichese”, ogni elezione determina cambiamenti. E lo scacchiere comunale sembra destinato a registrarne.
Sul tavolo del sindaco, Franz Caruso, eletto da una maggioranza che rappresenta un esempio riuscito del tanto osannato e vituperato “campo largo”, v’è la pratica del rimpasto di giunta.
Spiega il primo cittadino: «Qualcosa devo cambiarla ci sono due caselle da riempire: quella alle Finanze rimasta vuota dopo le dimissioni dell’assessore Giordano e quella ch’era occupata dal neo eletto De Cicco».
Ma Caruso sembra pronto pure a ridefinire il peso del M5S nell’esecutivo municipale. «L’assessore Battaglia, che era candidato alle Amministrative nella mia lista dove aveva ottenuto il posto di secondo eletto, si è presentato alle Regionali con il M5s. Questo è un fatto» dice il sindaco bruzio «che merita una riflessione da parte mia». Che significa? Lo scenario ipotizzabile è che Caruso ritenga eccessivo il peso delle truppe contiane in giunta e che intenda sostituire Battaglia.
