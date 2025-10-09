Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Regionali in Calabria, Occhiuto? Trionfo, non plebiscito. «Votato solo da tre calabresi su 10»

Regionali in Calabria, Occhiuto? Trionfo, non plebiscito. «Votato solo da tre calabresi su 10»

Astensionismo record determinato da emigrati da decenni tuttora inseriti nelle liste elettorali, e dai lavoratori e dagli studenti impossibilitati a tornare: anomalie senza le quali l’affluenza sarebbe in linea con i dati nazionali

«Roberto Occhiuto ha vinto in maniera trionfale e indiscutibile, ma non è stato un plebiscito. Solo tre calabresi su dieci hanno votato per lo schieramento di Occhiuto che ha sbaragliato le storiche famiglie politiche cosentine e ha fatto scacco matto alla sua coalizione oltre che alla concorrenza. Prima di lui solo Giacomo Mancini nel ‘93». Il docente Antonio Costabile è stato uno dei relatori del seminario accolto ieri dall’Università della Calabria per analizzare il voto regionale di domenica e lunedì.
«Occhiuto è più forte di due mesi fa», ha aggiunto l’accademico, sottolineando anche la forza della lista di FI e delle altre legate al governatore, pure rispetto agli alleati Fratelli d’Italia e Lega. Ha stroncato l’astensionismo.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province