Giunta, l’ipotesi del rimpasto scuote le forze politiche cosentine

“Signori si cambia!”: il monito lanciato dal sindaco Franz Caruso attraverso il nostro giornale, scuote gli ambienti politici bruzi.

Il primo cittadino ha lasciato intendere d’essere pronto a nominare tre nuovi assessori: due in sostituzione del dimissionario Giordano e del neoeletto De Cicco, l’altro al posto del mancato consigliere regionale Battaglia. «Prima di decidere» ha detto Caruso «incontrerò i gruppi consiliari e i rappresentanti dei partiti». E nei partiti qualcuno guadagna tempo e smorza apparentemente i toni. Il capogruppo del Partito democratico, Francesco Alimena, infatti sottolinea. «La discussione sulla giunta comunale si basa su indiscrezioni di stampa. Quando si aprirà la discussione politica nelle sedi opportune, il Gruppo Consiliare del Pd si farà trovare pronto come ha sempre fatto finora sulle questioni di propria competenza».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale