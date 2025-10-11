Corigliano Rossano, prende forma il piano dell’autonomia territoriale

La nuova Provincia della Sibaritide, grazie al lavoro certosino dell’apposita commissione consiliare, presieduta dal consigliere comunale Antonio Uva, istituita dal Consiglio comunale di Corigliano Rossano che ha sposato la proposta della giunta comunale presieduta dal sindaco Flavio Stasi, ed alle nuove o rinnovate adesioni dei comuni che fanno parte della futura circoscrizione provinciale, potrà accedere ad una seconda fase. Si tratta della fase propedeutica alla prossima presentazione della proposta al Parlamento, da parte di parlamentari o dello stesso comune di Corigliano Rossano, munita delle apposite documentazioni, a partire dalle deliberazioni di adesioni dei 42 comuni, che il consiglio comunale esaminerà in una delle prossime sedute.

