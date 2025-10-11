Cosenza, il solito piccolo dubbio di Buscè

Buscè ha i soliti, piccoli dubbi di formazione. L’allenatore napoletano ha sempre mantenuto lo scheletro della stessa formazione fin qui, ma in alcuni casi ha cambiato una pedina. La rosa attuale non concede troppe variazioni sul tema. Il tecnico, dunque, si ritrova con le soluzioni contate in alcuni reparti. Al momento, le decisioni riguardano soprattutto gli uomini da utilizzare alle spalle di Simone Mazzocchi.

Contro l’Audace Cerignola, il tecnico ha lasciato in panchina Aldo Florenzi. Il sardo ha risposto sul campo all’esclusione dall’undici: quattro minuti dopo il suo ingresso, infatti, ha deciso il match contro la formazione pugliese, lavorando con astuzia e destrezza il pallone che gli ha recapitato in area di rigore avversaria Mazzocchi. Dopo essersi allargato leggermente sull’esterno, il numero 34 ha scaricato alle spalle del portiere avversario un destro a incrociare. La prodezza, la terza di questo campionato, dovrebbe consentirgli di ripresentarsi nella formazione di partenza. Insieme a lui dovrebbe esserci Cannavò.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale