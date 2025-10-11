Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Cosenza, il solito piccolo dubbio di Buscè

Cosenza, il solito piccolo dubbio di Buscè

Il tecnico deve scegliere i due da schierare alle spalle di Mazzocchi. Florenzi stavolta è in vantaggio, Cannavò favorito su Ricciardi

Aldo Florenzi

Buscè ha i soliti, piccoli dubbi di formazione. L’allenatore napoletano ha sempre mantenuto lo scheletro della stessa formazione fin qui, ma in alcuni casi ha cambiato una pedina. La rosa attuale non concede troppe variazioni sul tema. Il tecnico, dunque, si ritrova con le soluzioni contate in alcuni reparti. Al momento, le decisioni riguardano soprattutto gli uomini da utilizzare alle spalle di Simone Mazzocchi.
Contro l’Audace Cerignola, il tecnico ha lasciato in panchina Aldo Florenzi. Il sardo ha risposto sul campo all’esclusione dall’undici: quattro minuti dopo il suo ingresso, infatti, ha deciso il match contro la formazione pugliese, lavorando con astuzia e destrezza il pallone che gli ha recapitato in area di rigore avversaria Mazzocchi. Dopo essersi allargato leggermente sull’esterno, il numero 34 ha scaricato alle spalle del portiere avversario un destro a incrociare. La prodezza, la terza di questo campionato, dovrebbe consentirgli di ripresentarsi nella formazione di partenza. Insieme a lui dovrebbe esserci Cannavò.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province