Corigliano Rossano, Tac ancora fuori uso al “Compagna”. Pazienti in trasferta al “Giannettasio”

Da un mese con la Tac rotta. Non è stata ancora riparata la macchina per la Tomografia assiale computerizzata, meglio conosciuta da tutti come Tat, dell'ospedale “Compagna” di Corigliano dove da più di un mese ormai si deve fare i conti con lo strumento (nuovo) fuori uso.

Una situazione che non sembra avere una soluzione a breve, visto che del disagio da tempo erano stati informati gli organi competenti e che dopo un mese ancora non si è riusciti a ad aggiustare la strumentazione fondamentale per gli esami diagnostici.

