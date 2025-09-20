Azienda ospedaliera di Cosenza, banditi i concorsi per reclutare medici

La sanità imprigionata. Posta sott’assedio perenne dalla mancanza di personale, dalle spinose pastoie burocratiche, dalle vetustà strutturali degli immobili, dalle incertezze amministrative palesatesi per un decennio, dalla inadeguatezza degli strumentari. Una sanità pubblica tuttavia lentamente ripartita, con sforzi e tra le polemiche politiche, che offre oggi nell’area urbana unità operative complesse ospedaliere guidate da docenti universitari di chiara fama impegnati a svolgere il doppio e faticoso ruolo di camici bianchi tra i pazienti e di accademici tra gli studenti dell’Università della Calabria. Nessuno, appena tre anni addietro, l’avrebbe immaginato.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale