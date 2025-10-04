Nuovi reparti e medici d’eccellenza, l’ospedale Annunziata di Cosenza cambia volto

Non solo tecnologia e nuovi macchinari, ma soprattutto persone, competenze e visione. È questa la chiave con cui l’Annunziata sta provando a riscrivere la propria storia, dopo anni difficili e una pandemia che ne aveva messo a dura prova l’organizzazione. La sfida oggi è doppia: offrire cure di qualità e, al tempo stesso, umanizzare i percorsi di degenza, restituendo ai pazienti e alle loro famiglie centralità e dignità.

E ieri mattina c’è stata l’apertura di due reparti attesi da tempo: la Cardiochirurgia, con sedici posti letto e sale operatorie di nuova generazione, e la Chirurgia ortopedica, affidati a équipe di specialisti di livello internazionale. «È un salto di civiltà – commenta il Direttore generale Vitaliano De Salazar – che premia una scelta politica precisa: credere nella sanità pubblica e non demandare al privato ciò che deve restare presidio di tutti».

