Il mondo degli slanci e della solidarietà Un mondo che a volte ci sfugge perché non diventa “virale” sulla rete e non cerca e ottiene visibilità mediatica.
«È un momento bello e felice quello che stiamo vivendo oggi, perché è fatto di collaborazione istituzionale e, soprattutto, di solidarietà verso il nostro Ospedale a favore dei piccoli pazienti della nostra comunità». È quanto ha affermato il sindaco Franz Caruso consegnando, insieme all’arcivescovo Giovanni Checchinato, alla dottoressa Valentina Rossi ed alla caposala Monia Pizzuti in rappresentanza del reparto di pediatria dell’Annunziata, 7 pulsossimetri a muro, soddisfacendo una esigenza avanzata dal primario Domenico Spirlì, assente alla iniziativa per problemi di salute.
Cosenza, in ospedale la solidarietà collettiva diventa concreta con i pulsossimetri
Il primo cittadino e l’arcivescovo insieme con l’Ordine Costantiniano hanno consegnato gli importanti strumenti medici destinati ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria
