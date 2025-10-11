Cosenza, in ospedale la solidarietà collettiva diventa concreta con i pulsossimetri

Il mondo degli slanci e della solidarietà Un mondo che a volte ci sfugge perché non diventa “virale” sulla rete e non cerca e ottiene visibilità mediatica.

«È un momento bello e felice quello che stiamo vivendo oggi, perché è fatto di collaborazione istituzionale e, soprattutto, di solidarietà verso il nostro Ospedale a favore dei piccoli pazienti della nostra comunità». È quanto ha affermato il sindaco Franz Caruso consegnando, insieme all’arcivescovo Giovanni Checchinato, alla dottoressa Valentina Rossi ed alla caposala Monia Pizzuti in rappresentanza del reparto di pediatria dell’Annunziata, 7 pulsossimetri a muro, soddisfacendo una esigenza avanzata dal primario Domenico Spirlì, assente alla iniziativa per problemi di salute.

