Sanremo 2025, la sindaca di San Fili: "La Calabria orgogliosa di Brunori". E' suo il premio Bardotti per il miglior testo

E' comunque una festa a San Fili. Ha vinto Olly ma è un tripudio nel suo paese natale perchè Brunori è sul podio. Qualcosa di storico. Dario, oltre ad essere arrivato terzo (dietro ad Olly e Lucio Corsi) si è portato a casa (dopo il riconoscimento della Crusca) il premio Bardotti per il miglior testo e c'è una gioia infinita. "Questa edizione del Festival la Calabria non la dimenticherà, non la dimenticheranno i sanfilesi. Questa straordinaria avventura ha portato in alto la nostra regione e ora non aspettiamo altro che festeggiarlo", ha detto ai nostri microfoni la sindaca. Con Dario c'è "un legame indissolubile che ci porta a programmare il migliore degli eventi. Speriamo già torni domani".