Scuola, a Cosenza tagliati i posti per il personale Ata già in servizio

Tempo di speranza. Sono attesi per i prossimi giorni i trasferimenti, sia per i docenti che per gli Ata: a metà mese i primi, entro la fine i secondi. L’ufficio scolastico regionale ha comunicato il 31 maggio come data in cui saranno resi noti i risultati relativo al personale Amministrativo tecnico e ausiliario, relativamente al quale ci sarà tempo sino a oggi per comunicare al Sidi i posti disponibili in organico di diritto. Cioè quelli sui quali saranno decisi i trasferimenti.

Un confronto proprio sull’organico di diritto del personale Ata s’è svolto nei giorni scorsi tra la responsabile dell’Atp cosentino Loredana Giannicola e i sindacati firmatari del contratto nazionale: Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals e Gilda. Nella stessa occasione sono emersi i numeri dal prossimo primo settembre.

Complessivamente in provincia di Cosenza l’organico di diritto 2022-2023 conta 3.231 dipendenti: 659 Assistenti amministrativi di cui 1 co.co.co, 345 Assistenti tecnici, 2.053 Collaboratori scolastici, 14 Guardarobieri, 20 Cuochi, 11 Assistenti amministrativi, 5 Infermieri, 124 Dirigenti dei servizi generali e amministrativi. Il dato totale calabrese è 9.158.

Per quanto riguarda gli Assistenti amministrativi, in provincia la riduzione di posti legata al decremento degli alunni prevede 4 posti in meno (12 in tutta la regione). Più pesanti i numeri dei Collaboratori scolastici, anche perché sono complessivamente più numerosi: -40 posti in tutta la regione, -15 in provincia di Cosenza. Nel Cosentino -5 per gli Assistenti tecnici, - 2 per i Dsga.

