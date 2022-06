Scuola, al via a Cosenza la mobilità annuale per migliaia di prof e Ata

Ci siamo. Dopo settimane di attesa, è arrivata la circolare ministeriale che dà il via libera alla mobilità annuale con utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sia per i docenti che per il personale Ata. I primi, compresi Personale educativo e gli Insegnanti di religione cattolica (Irc), avranno tempo da domani (20 giugno) a lunedì 4 luglio. Per il personale amministrativo tecnico e ausiliario, invece, dal 27 giugno all’11 luglio. Inoltre, spiegano dalla Cisl Scuola provinciale, il passo ministeriale segue la sottoscrizione dell'Intesa con la quale è stato prorogato, per il solo anno scolastico 2022/23, il Contratto collettivo nazionale integrato (Ccni) vigente per 2019/20 e 2021/22. In sostanza, chiarisce l’ex segretario regionale della Uil Scuola Paolo Pizzo, ora nella segreteria nazionale, «passa la linea dell’ultrattività del contratto precedente che non contiene alcun vincolo per i docenti». Quindi per il prossimo anno scolastico, tutti i docenti, compresi quelli assunti a tempo indeterminato il 1° settembre 2021/22, potranno produrre domanda (provinciale e interprovinciale). Il personale docente presenterà la domanda attraverso il sistema Polis; il personale educativo assieme a Irc e Ata si avvarrà del modello di domanda pubblicato sul sito web del Ministero nella sezione “mobilità”. Il ricongiungimento al genitore può essere richiesto anche in assenza della convivenza.

