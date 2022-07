Cosenza, stop al precariato per centinaia di prof

Centinaia di immissioni in ruolo si stanno concretizzando in questi giorni, con l’assunzione a tempo indeterminato anzitutto di aspiranti docenti inseriti nelle Graduatorie di merito (Gm) degli ultimi concorsi: 2016, 2018, 2021 e 2022. Sono circa ottocento in tutta la Calabria, col Cosentino come al solito a fare la parte del leone. Si tratta di un’ennesima infornata fondamentale che continuerà l’opera di svuotamento anche delle Gm, molte delle quali sono già esaurite. In Calabria, a esempio quelle relative al Sostegno nelle scuole Primaria, Infanzia e Secondaria di primo grado. Ne rimangono 99, invece, negli elenchi del Sostegno della Secondaria di secondo grado. Esaurite anche molte Gm relative a singole classi di concorso. Tra le altre A002 e A005, A010, A011, A012, A013, A014, A015, A016, A017, A020, A022, A023, A024, A025, A026, A027, A028, A030 e molte altre. Il ministero ha chiarito che tutte le procedure ordinarie dovranno essere completate entro martedì 2 agosto, avvalendosi della procedura automatizzata creata ad hoc per evitare inghippi, ritardi e altri problemi a livello locale. Dopodiché, dal 3 al 10 agosto, quando l’intera procedura dovrà essere completata, scatterà la fase della cosiddetta Call veloce che è sempre destinata alle immissioni in ruolo.

