Cosenza, il primo incontro del nuovo arcivescovo sarà con i giovani

Le pietre centenarie dell’antica Cattedrale testimoniano una storia lunga ottocento anni. Con decine di presuli alternatisi nel tempo alla guida della comunità cattolica forti dell’autorevolezza spirituale derivante dal compito loro affidato dai Pontefici. La città si sta preparando ad accogliere il nuovo Arcivescovo, successore di Francescantonio Nolè, francescano costretto a lasciare l’esistenza terrena a causa di una terribile malattia.

Giovanni Checchinato farà il suo ingresso nel capoluogo bruzio sabato. Il Pastore indicato da Papa Francesco, arriva da un territorio bello e difficile - il Foggiano - e da una diocesi, quella di San Severo, dove ha molto e bene operato. Monsignor Checchinato ha raccontato la sua esperienza religiosa in terra pugliese in un interessante volume pubblicato dalla Mondadori, nel quale non nasconde le insidie rappresentate dalla presenza della cosiddetta “Quarta mafia”. La sua è stata una esperienza forte, significativa e coraggiosa che lo ha in qualche modo preparato alla missione affidatagli dal Vaticano nella Calabria settentrionale.

L’Arcivescovo, riceverà il testimone, dall’amministratore apostolico, Giuseppe Piemontese, rimasto alla guida della Chiesa bruzia dal momento della dipartita di monsignor Nolè. Il primo incontro di Checchinato sarà con i giovani, alle 15, nell’auditorium “Guarasci” del liceo Telesio. Alle 15,30, nel Salone degli Specchi della Provincia riceverà il saluto del prefetto, Vittoria Ciaramella, del sindaco, Franz Caruso, della presidente della Provincia, Rosaria Succurro, dei sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell’Arcidiocesi.

