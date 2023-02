Corigliano Rossano, il vescovo annuncia la riapertura della mensa Caritas

Un pasto caldo, un sorriso, due chiacchiere. Un clima che fa sentire meno soli pur nelle difficoltà. Rappresenta questo e molto altro la riapertura della mensa della Caritas diocesana nella frazione di Schiavonea che torna ad accogliere servendo pasti caldi che possono essere consumati in compagnia nella apposita sala. «In un contesto generale di difficoltà e smarrimento in cui tanti fratelli e finanche intere famiglie, si ritrovano a vivere quotidianamente, urgente si è fatta nei cuori di ognuno l’esigenza di poter portare un aiuto concreto». Con queste premesse è con fraterno spirito di gioia e di condivisione che l’Arcidiocesi di Rossano Cariati ha annunciato la riattivazione, con servizio ai tavoli, del servizio della mensa Caritas nella frazione di Schiavonea, con le pietanze che saranno servite direttamente ai tavoli dai volontari. Dopo oltre due anni di fermo, con il supporto costante di S. E. l’Arcivescovo Mons. Maurizio Aloise, e grazie soprattutto alla disponibilità preziosa e fondamentale dei volontari delle parrocchie e della associazioni del territorio cittadino, la Caritas Diocesana, diretta da don Claudio Cipolla, infatti, non solo ha riattivato il servizio, ma ha rispristinato anche la modalità del “pasto caldo” consumato insieme.

