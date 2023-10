La Lamborghini Gallardo della Polizia a Cosenza in occasione della XX Edizione della Festa del cioccolato e per l'Oktoberfest di Rende

Nel quadro delle attività connesse alla manifestazione afferente la XX Edizione della Festa del Cioccolato, sarà presente nel pomeriggio di domani 28 ottobre in questa Piazza XI Settembre l'autovettura Gallardo Lamborghini della Polizia che, successivamente si sposterà nel Comune Rende presso l'Area mercatale che accoglie la quarta edizione dell'Oktoberfet Calabria, dove sarà allestito uno stand rappresentativo all'interno della struttura, per sensibilizzare sull'importanza di rispettare le norme del Codice della Strada.

A tal riguardo, il Questore della provincia di Cosenza dr. Giuseppe Cannizzaro, con l'Ufficio Relazioni Esterne di questa Questura, ha inteso realizzare uno spazio dove vedrà la presenza, oltre che della Lamborghini Gallardo, anche del Camper della Polizia di Stato impegnato nella campagna itinerante denominata "... Questo non è Amore", all'interno del quale saranno presenti gli operatori della Polizia pronti a rispondere alle domande delle persone interessate, nonché il fullback della Polizia di Stato, un veicolo specializzato della Polizia Scientifica per esaminare la scena del crimine ed utilizzato per i sopralluoghi ed infine un'autovettura della Polizia Stradale, impegnata nella campagna sulla sicurezza stradale.

La Lamborghini Gallardo svolge un'importante ruolo nell'assistenza sanitaria, poichè il bagagliaio anteriore della vettura ospita una speciale attrezzatura frigobox per il trasporto urgente di organi per trapianti. Per il soccorso d'emergenza delle persone l'equipaggiamento comprende, inoltre, un defibrillatore, che è capace di salvare vite ristabilendo tramite mirate scariche elettriche un normale battito del cuore in caso di forte aritmia cardiaca o fibrillazione ventricolare.