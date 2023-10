Rende, la parrocchia di Arcavacata fa festa. L'annuncio di don Mario Ciardullo: “Domani inauguriamo l'oratorio”. Ci sarà anche il vescovo

“Con immensa gioia e gratitudine, vi comunico che domani, 31 ottobre, alle ore 18, alla presenza del nostro Arcivescovo Mons. Giovanni Checchinato, sarà inaugurato il nuovo oratorio parrocchiale. Ringraziando coloro i quali, in questi ultimi giorni, si sono adoperati fino allo sfinimento delle forze per rendere tutto meravigliosamente bello, vi invito e vi benedico. Sia per sempre lode al Signore, autore di ogni cosa. Ci proteggano già da ora i ‘’due’’ ai quali è intitolato il nostro nuovo oratorio. Ad maiorem dei gloriam!”.

È così che il parroco di S. Maria della Consolazione in Arcavacata, don Mario Ciardullo, ha annunciato sui social l’inaugurazione dell’oratorio parrocchiale presso i locali della chiesa di Gesù Misericordioso.

I grandi locali di cui dispone una delle due chiese parrocchiali, sita in Santo Stefano, sono ritornati in possesso della comunità al termine del mese di settembre, dopo essere stati utilizzati per diversi anni dal Comune come plesso scolastico. In meno di un mese il Parroco ha pensato di dare il via ad una ristrutturazione che permettesse ai locali di diventare più accoglienti e ospitare così il nascente oratorio che sarà a breve popolato dai sorrisi di piccoli, giovani, famiglie e anziani. Un luogo che sia di aggregazione, incontro, pace, unità parrocchiale che si fa casa, famiglia, luogo di accoglienza per chi si sente soprattutto solo nel corpo e nell’anima, ha spiegato don Mario illustrandoci il suo progetto.

Come ha avuto modo di dire ai suoi collaboratori e a chi lo ha affiancato nel lavoro di questo mese “bisogna lavorare per il Signore con uno spirito nuovo, libero, responsabile, con regole ben precise che ci permettano di mettere da parte la stanchezza del momento, quella di un anno intenso ormai passato, perché questa nostra comunità possa avere una speranza migliore per i suoi bambini e ragazzi”.

Secondo Don Mario “si potrà parlare di oratorio quando saremo pronti come singoli e come comunità nel riconoscerci semplici strumenti nelle mani di Dio. Si potrà parlare di oratorio, quando Dio abiterà veramente ed autenticamente i nostri modi di fare, di pensare, di essere. Quando le nostre vite diventeranno un esempio per i ragazzi e per chi vive accanto a noi. L’oratorio sarà IL SORRISO DI DIO su di noi e sui nostri/suoi ragazzi, quelli che non hanno bisogno di nulla, ma che pretendono un esempio di santità da parte di noi “adulti” nella fede” conclude.

Tre anni intensi e lunghi nei locali, occupati dalla scuola, nonhanno permesso di poter fare attività pastorali quali catechismo e altro, domani questo tempo termina definitivamente e “si riparteda Lui”, dai sorrisi, dalla bellezza, dai sogni.

Appuntamento da non mancare dunque per poter partecipare, alla presenza del Vescovo, alla benedizione dei nuovi locali che i collaboratori e volontari assicurano “da favola”: martedì 31 ottobre alle ore 18 presso la chiesa di Gesù Misericordioso in Santo Stefano; sempre negli stessi locali mercoledì 1 novembre ore 17 apertura anno catechistico e tutti vestiti da santi, per le ore 18, quando inizierà la Festa di HOLYWEEN!!