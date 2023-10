Gli studenti del liceo Telesio di Cosenza vincitori del concorso nazionale sulla cittadinanza europea. Lettera di Princi: "Fiera ed orgogliosa dei nostri giovani"

“Carissimi ragazzi, ho guardato con grande stupore e ammirazione il video che avete realizzato nell’ambito del Concorso nazionale: ‘1941 Il Manifesto di Ventotene per un’Europa libera e unita – 2023 La cittadinanza europea nel cammino verso la costruzione della pacifica convivenza tra i popoli’ e sono estremamente orgogliosa del grande successo che avete ottenuto, classificandovi al primo posto a livello nazionale fra le scuole secondarie di secondo grado. Mi voglio complimentare con voi, non solo perché siete riusciti a rappresentare in modo chiaro e completo un tema profondo e complesso, apparentemente lontano dalla quotidianità, ma soprattutto perché lo avete fatto utilizzando una tecnica comunicativa e un’esposizione efficaci e immediate, riuscendo a catturare completamente l’attenzione - e anche la curiosità - dello spettatore e, soprattutto, a renderlo consapevole delle radici (anche italiane) della nostra Unione Europea”.

Con queste parole la vicepresidente della Giunta regionale della Calabria con delega al ramo, Giusi Princi, si rivolge agli studenti della classe 4C del Liceo Classico “Bernardino Telesio” di Cosenza in una lettera a loro indirizzata per esprimere le congratulazioni per il grande risultato conseguito: i ragazzi si sono infatti classificati al primo posto a livello nazionale nel Concorso “1941 Il Manifesto di Ventotene per un’Europa libera e unita – 2023 La cittadinanza europea nel cammino verso la costruzione della pacifica convivenza tra i popoli”.

“Intendo ringraziare anche il dirigente scolastico Domenico De Luca, i docenti e i collaboratori che vi hanno guidato e coordinato in questo progetto, in particolare le professoresse Barbara Marchio e Francesca Costanzo, perché vi hanno permesso di approcciarvi in maniera diversa, dinamica e interessata, a tematiche che non sono esclusivamente scolastiche ma che diventano di grande attualità e che sono fondamentali nella Vostra formazione e crescita personale e umana (ancor prima che scolastica) permettendovi di diventare dei cittadini consapevoli delle vostre radici europee e democratiche. Colgo l’occasione per invitarVi a visitare la Cittadella regionale, per conoscerVi e potermi complimentare personalmente con Voi, per il grande impegno e la grande determinazione che avete dimostrato di possedere e per avere espresso, al meglio, la nostra amata Calabria, che, insieme al presidente Occhiuto e alla Giunta tutta, vogliamo venga sempre più rappresentata proprio dalla vivacità culturale e dal talento di voi giovani”, conclude la lettera la vicepresidente Princi.