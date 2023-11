A Cosenza arriva “Habilitas”il laboratorio di tecnologie digitali per città intelligenti e sostenibili di IILA

Nel contesto di una collaborazione di ricerca, a titolo gratuito, con lo spin-off Unical Smart City Instruments, il Comune di Cosenza ha accolto cinque dirigenti provenienti da istituzioni pubbliche e private di Colombia, Cuba, Ecuador, Panama e Uruguay. Questi professionisti, partecipanti al progetto "Habilitas" dell'Organizzazione Internazionale IILA, finanziato dalla Cooperazione Internazionale, sono immersi in un programma di formazione incentrato sulle "tecnologie digitali per città intelligenti e sostenibili". Il progetto è inserito all’interno delle attività di IILA e del Foro PYMES coordinato dal Dr. Jose Luis Rhi Sausi ed è frutto di un accordo stipulato tra il CEO di Smart City Instruments, Alfredo Sguglio, e l'Ambasciatrice Antonella Cavallari, Segretario Generale di IILA. Il programma di tirocinio, che prende il nome dal suo obiettivo principale, si articola in due parti: un periodo di formazione dedicato all'approfondimento del contesto socioculturale e delle dinamiche urbane, seguito da una fase applicativa che vede i partecipanti impegnati nella progettazione e nell'esecuzione di azioni strategiche per lo sviluppo urbano. Il programma di tirocinio si propone di operare come un incubatore per il trasferimento tecnologico e per il rinnovamento sociale, traducendo la ricerca innovativa in politiche urbane efficaci. In quest’ottica, attraverso un accordo di collaborazione con lo Spin-off unical Smart city Instruments, il Comune di Cosenza si propone come luogo di attuazione di un progetto di sperimentazione di mobilità urbana. L'ambizione è quella di implementare un sistema di tracciamento degli autobus per ottimizzare le rotte e diminuire i tempi di attesa, migliorando così l'efficienza del trasporto pubblico. Questo sforzo congiunto, coordinato dall’assessore all’Urbanistica Pina Incarnato, mira non solo a elevare la qualità della vita urbana, ma anche a esplorare nuove vie per ridurre l'impatto ambientale dei mezzi di trasporto. Il legame tra il programma di tirocinio proposto nell’ambito del programma Habilitas da Smart City Instruments e il piano di sviluppo comunale simboleggia una nuova fase di crescita e innovazione per Cosenza, ponendo la città come protagonista nella ricerca di soluzioni urbane intelligenti e sostenibili, avvalendosi del proficuo sodalizio tra l’expertise locale e internazionale.

In questo quadro, i tirocinanti di Habilitas (María Laura Acosta Gualco del Ministero di Industria, Energia, Miniere e Telecomunicazioni dell’Uruguay, Jonathan Beitia Ojo, PMI Ads Manager, LIT Digital Marketing di Panama, Johny Gustavo Pilco Quihuiri, Divisione Informatica, Sistempla S.A. dell’Ecuador, Anyi Katherine Tamayo Saavedra, Tecnoacademia – Sennova, Neiva, SENA – Servicio Nazionale di Formazione della Colombia ed Ernesto Rosales Olivera, CEO e coordinatore progetti AsTrack di Cuba) diventano figure chiave come portatori di nuove tecnologie e rinnovamento sociale, pronti a trasmettere e applicare la loro esperienza acquisita per la rigenerazione del tessuto urbano.