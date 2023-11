Cosenza, raccolta fondi del nido "L'Isolachenonc'era" da devolvere ai bambini dell'Annunziata

Un lungo e importante cammino quello de L'Isolachenonc'era, nido accreditato e scuola dell'infanzia paritaria bilingue di Cosenza, che lo scorso 22 aprile ha festeggiato i suoi primi 20 anni di attività. Non si voleva fosse un momento di autocelebrazione. È per questo che oltre a ripercorrere la storia di questi 20 anni fatta di relazioni, crescita, formazione e ricerca pedagogica, con l'aiuto delle famiglie che hanno condiviso il percorso e hanno mantenuto il legame con la scuola si è scelto di organizzare una raccolta fondi da devolvere ai bambini dell'Ospedale Civile dell'Annunziata di Cosenza.

Voleva essere quello un segno tangibile di vicinanza e di partecipazione delle famiglie alla vita di una struttura sanitaria fondamentale per la città e per il territorio. Le donazioni sono state utilizzate per acquistare una bilancia pesa neonati ad utilizzo delle neomamme e del personale di reparto di Neonatologia e T.I.N. La cerimonia che ha accompagnato la consegna è stata per i bambini de L'Isolachenonc'era un'altra occasione di gioia e di festa. Soprattutto un modo per fare scuola oltre la scuola, un'iniziativa come le tante che in questi anni l'Isola ha concretizzato portando avanti piccoli progetti d'aiuto. A volte con un abbraccio e una carezza, altre con atti concreti che hanno l'obiettivo di sensibilizzare e diffondere speranza. Sempre insieme, come in questi 20 anni, per portare allegria e sostegno dove c'è bisogno.

Direttrice L’Isolachenonc’era Iolanda Cerrone

Rappresentanti d’Istituto de L’Isolachenonc’era Annarita Arnieri e Cristina Talesa

Direttore U.O.C. Neonatologia e T.I.N. Dott. Gianfranco Scarpelli

Dott.ssa Maria Raffaella Ramundo