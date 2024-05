Nuova cattedra per i prof di Cosenza, ora spazio alle Gps per i precari

Il giorno del verdetto. Ieri mattina anche i docenti impegnati nelle scuole della provincia di Cosenza hanno conosciuto dietro quale cattedra si siederanno dal prossimo primo settembre. Palazzo Lecce ha infatti pubblicato i trasferimenti dei docenti. In 428 hanno trovato una nuova sede di servizio grazie a movimenti sia provinciali che interprovinciali, oltre che per cambi di cattedra e passaggi di ruolo. Più di uno su quattro ha potuto godere dei benefici della legge 104/92 che garantisce un canale privilegiati a chi convive con una disabilità o deve occuparsi d’un congiunto disabile. Molti i trasferimenti nelle scuole del perimetro cittadino come del resto dell’area urbana, che restano uno dei poli più ricercati dai prof.

Chiusa la fase dei trasferimenti, si aprirà l’altrettanta attesa partita relativa all’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) che interessa migliaia di docenti precari a caccia d’una cattedra. Compresi quanti stanno terminando i mesi di fuoco dedicati ai corsi per la specializzazione all’insegnamento del Sostegno. Potranno pure loro iscriversi alle Gps, con riserva, in attesa di conseguire il titolo nelle prossime settimane.