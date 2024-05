Cosenza, centinaia di giovanissimi studenti impegnati nella corsa contro la fame

Una corsa solidale per sensibilizzare i giovani sul problema della fame nel mondo. Anche quest’anno l’istituto comprensivo “Roberta Lanzino”, guidato dalla dirigente Marina Del Sordo, ha aderito al progetto didattico interdisciplinare “Corsa contro la fame” promosso dall’organizzazione umanitaria internazionale “Azione contro la fame”. Si tratta di una injziativa di grande valore simbolico e culturale.

Una giornata di sport e di allegria in nome della lotta contro la fame nella quale i piccoli e i grandi alunni della scuola hanno occupato il prato del campo di rugby del Marchesino, a Rende. Gli oltre mille partecipanti, sotto il coordinamento del prof. Domenico Di Simone, dagli esperti di educazione motoria e dal team docenti, hanno predisposto manifesti e cartelloni a tema come nelle migliori gare di solidarietà. Gli alunni dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado hanno vestito, per un giorno i panni di “corridori di solidarietà” e lo hanno fatto con grande attenzione alle attività realizzate, con il sorriso sulle labbra, consapevoli di contribuire a una causa tanto nobile quanto emozionante e motivante.

“Ogni giro percorso- ha evidenziato la dirigente Del Sordo- non era solo una prova di resistenza fisica, ma un simbolo di speranza e impegno verso chi lotta quotidianamente contro la malnutrizione.