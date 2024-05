Sostegno, appello dei prof di Cosenza: stop al bonus dopo i corsi abilitanti

«In relazione all’ordinanza ministeriale per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) valide per il biennio 2024/2026, chiediamo un intervento di modifica immediato sulla tabella di valutazione titoli solo per quanto riguarda le graduatorie per il sostegno, classi Adss e Admm (sostegno alle Superiori e alle Medie, ndc)». Lo sottolineano i docenti che protestano contro i tempi fissati dal ministero dell’Istruzione per l’aggiornamento delle Gps: termine ultimo il 10 giugno. Proprio da qui partono i prof, sottolineando che dovevano scattare a fine marzo. «Tutto questo non sarebbe successo perché nessuno si sarebbe abilitato in tempo rispetto alla chiusura delle graduatorie, che durano 20 giorni, perciò l’inserimento dei titoli in questione sarebbe stato rimandato al prossimo biennio. Invece sono partiti i corsi abilitanti e a metà strada sono state aperte le graduatorie. La nuova ordinanza per la riapertura delle graduatorie prevede una tabella di valutazione titoli che conferisce al titolo abilitante di 30 CFU per docenti già abilitati o specializzati, fino a 36 punti, non solo sulla graduatoria della materia trattandosi di “titolo di accesso”, ma anche sulla graduatoria dedicata ai docenti di sostegno, per cui il titolo non è di acceso ma solo titolo aggiuntivo. Questo punteggio ha avuto una ricaduta devastante sulla struttura della graduatoria del sostegno per diverse ragioni».