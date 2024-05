Scuola, prof di Cosenza separati da 36 punti: l’aggiornamento Gps è bollente

Il ministero sta considerando le richieste di sospensione della valutazione del titolo abilitante garantito dai percorsi accademici (Dpcm 4 agosto 2023) per le graduatorie delle classi di concorso Admm e Adss, cioè l’insegnamento di Sostegno alle Medie e alle Superiori. Ovviamente per il biennio 2024/2026, cioè il prossimo, per il quale ci sarà tempo sino al 10 giugno per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). Proprio questo limite temporale ha creato il bubbone, poiché molti percorsi abilitanti, tra cui quello attivato dall’Università della Calabria, termineranno entro il 30 giugno, ma non prima del 10, quindi non in tempo per inserire l’abilitazione conseguita nell’aggiornamento delle Gps, nelle quali può garantire sino a 36 punti, cioè tre anni interi di insegnamento. Che sono un’enormità in graduatorie nelle quali fanno la differenza anche singoli punti. Da qui la protesta dei docenti interessati, i quali oltre a bussare alle porte dei sindacati si sono rivolti direttamente al ministero dell’Istruzione e del Merito affinché faccia il possibile per evitare una discriminazione tanto evidente quanto grave.