Il giorno più bello per Antonio e Claudia

Giorno di festa per tutta la famiglia di Gazzetta del Sud. Oggi nella splendida cornice di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, si sono celebrate le nozze del giornalista Antonio Ricchio con la biologa Claudia Ledonne. La cerimonia si è tenuta nella chiesa di Santa Maria delle Grazie in Raito, un vero e proprio gioiello, costruita nel 1540. A officiare la messa è stato il parroco don Domenico Sturino. Accanto ai due sposi, i testimoni Stefano Borrelli, Edoardo Trimboli, Arianna Gambino e Maria Giovanna Rullo. Emozionante l’ingresso della sposa che ha percorso la navata fino all’altare sulle note del canone in re maggiore di Johann Pachelbel. Al termine della cerimonia religiosa gli sposi sono usciti dalla chiesa accompagnati dalla celebre musica del film capolavoro di Roberto Benigni “La vita è bella” ricevendo l’abbraccio felice e commosso di parenti e amici.

La festa è poi proseguita in una splendida location della costiera amalfitana. La giornata di festa si è conclusa con il tradizionale taglio della torta e l’augurio di tutti agli sposi di una lunga e felice vita insieme.