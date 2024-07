In arrivo nell’Alto Ionio Cosentino la rete servizi di facilitazione digitale

L’Associazione Confraternita Misericordia di Trebisacce ha siglato con il Comune di Trebisacce, comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale N.4, la convenzione finalizzata all’avvio della “Rete di servizi di facilitazione digitale – Regione Calabria” (Iniziativa sostenuta dal PNRR – missione 1 – componente 1 – Sub-Investimento 1.7.2. CUP: F89I23000770006) nell’Alto Ionio.

Il progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale” mira a favorire l’alfabetizzazione digitale e l’accesso ai servizi offerti dalla Pubblica amministrazione a tutti quei cittadini che hanno difficoltà a rapportarsi con i servizi offerti dalla rete, a partire dalla presentazione di domande e richieste, rivolte alla P.A. e non solo. Finalità del progetto è accrescere le competenze digitali diffuse, per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva e per incentivare l’uso dei servizi online dei privati e delle amministrazioni pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica amministrazione. Il progetto è realizzato congiuntamente dagli assessorati Politiche sociali e Transizione digitale della Regione Calabria.

Il progetto coinvolge otto facilitatori digitali, attualmente in fase di formazione, che opereranno presso sportelli digitali siti in Cassano allo Ionio, Trebisacce, Montegiordano e San Lorenzo Bellizzi, luoghi fisici presso i quali i cittadini maggiorenni potranno essere supportati dai facilitatori digitali nell’utilizzo di Internet e dei dispositivi digitali.

Il facilitatore digitale supporta lo sviluppo di competenze digitali di base nella cittadinanza, contribuendo all’inclusione digitale della popolazione che non accede ancora a internet e ai suoi servizi ed individuando le esigenze dei singoli cittadini fornendo loro supporto e orientamento.

I servizi offerti dai facilitatori digitali sono molteplici: dal supporto individuale e su richiesta nell’utilizzo di Internet e dei dispositivi digitali per operazioni quali l’accesso a servizi digitali

come SPID e PagoPA, nonché nell’utilizzo del digitale nella vita quotidiana, alla formazione e assistenza personalizzata per prenotare sessioni di formazione e supporto individuale, durante le quali i facilitatori digitali accompagneranno gli utenti nell’utilizzo di internet, delle tecnologie e dei servizi pubblici digitali. Non mancheranno iniziative legate alla formazione in gruppi, sia in presenza sia tramite canali online. I corsi potranno includere applicazioni pratiche, esercitazioni,

risoluzione di problemi pratici e approfondimenti su temi specifici. Infine, sarà fornita, previa programmazione, formazione online per i cittadini interessati ad apprendere e sviluppare competenze digitali in modo indipendente, quando e dove lo desiderano. Il tutto, ovviamente, senza alcun costo per l’utente.

Al termine del completamento e del perfezionamento della formazione dei facilitatori digitali, attualmente in corso presso la Regione Calabria, l’Associazione Confraternita Misericordia di Trebisacce presenterà al territorio dell’Alto Ionio cosentino il progetto, durante un apposito momento d’incontro che coinciderà con l’apertura degli sportelli sul territorio e con l’attivazione dei canali social dedicati.

Da sempre la Misericordia di Trebisacce opera a favore dei più deboli, per sopperire attraverso il volontariato ai bisogni di chi spesso non ha voce. In una società in costante evoluzione tecnologica spesso i più anziani o chi ha meno possibilità di confrontarsi con le innovazioni vive un disagio reale che inibisce la possibilità di accedere a servizi importanti. Per questo motivo l’Associazione ha deciso di partecipare al Bando Regionale relativo ai Facilitatori Digitali e porre la propria esperienza sul territorio al servizio del territorio stesso, in una forma di supporto e sostegno nuova ma non per questo meno inclusiva.

“Siamo pronti per avviare i Punti di Facilitazione digitale – ha dichiarato Vincenzo Liguori, Governatore della Misericordia di Trebisacce - restando solo in attesa dell’imminente completamento del fondamentale corso di formazione dei facilitatori, ragazzi e ragazze dell’Alto Ionio che si stanno impegnano particolarmente, rendendoci fieri del proprio percorso. Crediamo molto in questo progetto, ben consapevoli della sua valenza e importanza. Un sentito ringraziamento lo voglio rivolgere all’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale N.4, con il quale abbiamo co-progettato l’intervento e a tutti i sindaci e referenti istituzionali che ci stanno supportando nella nascita della rete, oltre che alla Regione Calabria, con la quale c’è massima e fattiva collaborazione e interazione. Sono certo che questo progetto inciderà significativamente sul bisogno di digitalizzazione dei cittadini del territorio”.