Cosenza, il Circolo della stampa “Maria Rosaria Sessa” celebra il suo ventennale di attività

Una storia lunga 20 anni. Iniziata nel 2004 e arrivata fino ad oggi. E' la storia del Circolo della stampa “Maria Rosaria Sessa”, intitolato alla memoria della giornalista cosentina barbaramente assassinata nel dicembre del 2002 e divenuta simbolo di un'informazione libera da ogni condizionamento e della battaglia contro la violenza sulle donne.

Il ventennale del circolo, presieduto dal giornalista Franco Rosito, sarà celebrato giovedì 10 ottobre, nel corso di un evento in programma a Villa Fabiano, a Rende, alla presenza del Presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti, Carlo Bartoli e del Presidente regionale, Giuseppe Soluri.

Dopo la proiezione di un filmato, nel quale saranno ripercorse le fasi salienti dell'attività del circolo “Maria Rosaria Sessa”, spazio alla relazione del Presidente Franco Rosito che racconterà le tante e diverse iniziative promosse, da quelle solidali a quelle che hanno fatto sì che, in questi 20 anni, il sodalizio intitolato a Maria Rosaria Sessa diventasse un presidio di riferimento per i soci, attraverso la promozione delle attività formative, allo scopo di accrescerne il bagaglio professionale. Il circolo della stampa “Maria Rosaria Sessa” conta attualmente 120 iscritti, con numeri in crescita di anno in anno. Ai veterani si sono, infatti, aggiunti molti giovani giornalisti che provengono anche dalla provincia.

Tra le finalità del circolo, oltre a tenere acceso il ricordo della collega scomparsa, che si è voluto cristallizzare, sette anni fa, con una panchina rossa collocata in corso Mazzini a Cosenza, in memoria anche di tutte le vittime di femminicidio, c’è certamente la necessità di stimolare proficue e costruttive riflessioni sul futuro della professione, così come richiesto dalle nuove sfide imposte dal progressivo affermarsi della tecnologia e dei social media. Obiettivi che il sodalizio ha ben tenuto presenti, contemperandoli con la necessità di riaffermare, oggi più che mai, i principi basilari e fondamentali della professione che risiedono principalmente nella tutela della libertà di stampa e nel saper respingere ogni intrusione da parte del fenomeno, sempre più invasivo, delle fake news.