Le ballerine cosentine dell'Asd Studio Harmonic in bella mostra in tutta Italia

Si è concluso con grande successo l’atteso Premio Carla Fracci 2024 , dedicato ai talenti emergenti della danza, celebrato come tributo alla grande “Eterna Signora della Danza”. L’evento, che ha acceso i riflettori sui migliori artisti e coreografi, si è svolto con la partecipazione di esponenti di spicco del panorama artistico nazionale e internazionale, unendo in un unico momento di prestigio passione, tecnica e creatività. Una manifestazione che ha saputo celebrare il talento e l’eccellenza nella danza, offrendo un palcoscenico di primo livello per le nuove generazioni.

La direzione artistica e tecnica di Sperimentazioni Coreografiche è stata affidata al coreografo Piergiuseppe Carlucci, il quale ha saputo coordinare un evento capace di coniugare passione, formazione e performance di altissimo livello.

Questi appuntamenti rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la danza in Italia, favorendo la crescita e la visibilità dei giovani talenti, e mantenendo vivo il ricordo di una figura straordinaria come Carla Fracci. Eventi come questi non solo celebrano l’arte della danza, ma la trasformano in una vera e propria opportunità di crescita, incontro e innovazione per tutta la comunità artistica.