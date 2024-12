Cosenza, sale la febbre per Achille Lauro: il programma e gli altri artisti che si esibiranno

Sale la febbre in città per Achille Lauro e per il live che il cantautore, rapper e performer, terrà la Notte di San Silvestro in Piazza dei Bruzi e con il quale la città di Cosenza saluterà l'arrivo del 2025. Un concerto, quello di Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, sul quale l'Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Franz Caruso, ha puntato con decisione, insieme alla “DeDo eventi”, e che sta facendo registrare nelle strutture ricettive cittadine il tutto esaurito. Veramente tanti i supporters di Lauro annunciati in città. La sua popolarità è cresciuta in modo esponenziale nell'ultimo anno, anche in virtù della sua partecipazione, nelle vesti di giudice, all'ultima edizione di “X Factor”, il talent di Sky. Quella che si consumerà la Notte di Capodanno in Piazza dei Bruzi equivale quasi ad una staffetta con Giorgia, la conduttrice, quest'anno, di X Factor e che lo scorso anno traghettò da Piazza dei Bruzi i cosentini verso il 2024. Un compito che ora spetta al giudice del talent di Sky Achille Lauro.

L'artista, come è noto, sarà in gara al Festival di Sanremo (dall'11 al 15 febbraio) per la quarta volta, dopo il 2019 (l'anno di “Rolls Royce”), il 2020 (“Me ne frego”) e il 2022 (“Domenica”). Unica parentesi da superospite al Festival, nel 2021, l'anno in cui aveva portato sul palco della manifestazione i suoi quadri viventi particolarmente fantasiosi. Con le sue mille vite artistiche, l’istrione della musica italiana salirà sul palco allestito in Piazza dei Bruzi un'ora dopo la mezzanotte, alle ore 1,00, mentre a scaldare la platea saranno alcuni artisti locali la cui esibizione inizierà alle 23,30 (di seguito l'elenco completo). Achille Lauro sta raccogliendo i frutti del suo ultimo singolo “Amore disperato” che ha conquistato il disco di platino. Una ballad molto intima, sia nella melodia che nel testo e che ha fatto breccia nel cuore dei suoi fans, anche per le sue sonorità acustiche e dal sapore malinconico.