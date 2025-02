“Summer School”, accordo tra il Comune di Diamante e il Dipartimento di Chimica e Tecnologie chimiche dell’Unical

Sottoscritto lo schema di accordo tra il Comune di Diamante e il Dipartimento di Chimica e Tecnologie chimiche dell’Università della Calabria per realizzare il progetto “Summer School: nuove frontiere del monitoraggio, forestazione e conservazione delle praterie di posidonia oceanica”. Si tratta di un evento di portata internazionale, unico in Calabria, che è stato ideato dal Dipartimento dell’Ateneo per consentire ai partecipanti di seguire delle sessioni teoriche, effettuare immersioni subacquee per il campionamento sul campo, fare delle esercitazioni pratiche in laboratorio e analisi dei dati raccolti. Tutte queste attività sono legate al monitoraggio e alla conservazione di Posidonia oceanica, una delle piante marine più importanti del Mediterraneo. Pratiche che potranno fornire informazioni rilevanti sulla salute di queste praterie che caratterizzano i fondali marini di Diamante e Cirella.

«È la prima volta che questo progetto approda nella nostra Città. Ne siamo felici e orgogliosi, specie considerando che questa edizione inaugura, in assoluto, la presenza di docenti internazionali, figure di spicco che per la prima volta svolgono questo progetto in Calabria», dichiara Micaela Belcastro, assessore con delega all’Università. “Sin dall’insediamento – continua l’assessore Belcastro –, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Achille Ordine, ha puntato sulle tematiche ambientali, sulla sostenibilità del territorio e dei fondali marini, coinvolgendo la comunità con iniziative per mitigare l’impronta dell’uomo sulla natura, salvaguardare e conservare gli habitat. Le attività di questo importante progetto che vedrà il coinvolgimento di docenti, ricercatori in biologia marina e conservazione – conclude l’assessore Micaela Belcastro – sono da sostenere per gli scopi nobili a cui ambisce”.