Nasce a Cosenza il laboratorio sociale per le categorie più fragili

Un aiuto concreto per chi ha difficoltà ad accedere alle cure sanitarie a causa dei costi elevati: con questo obiettivo l’Anteas (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà), l’Associazione Anziani Volontari Sant’Aniello e la Croce Bianca di Cosenza ODV ETS hanno attivato un ambulatorio sociale rivolto ai propri soci. Un’iniziativa solidale fortemente voluta dai tre presidenti (Benito Rocca dell’Anteas, Emilio De Giacomo del Centro Anziani e Michela Scaramuzzo della Croce Bianca) che punta a fornire assistenza sanitaria gratuita o a costi ridotti, garantendo servizi fondamentali per la salute delle persone più fragili. L’ambulatorio, attivo dal 27 gennaio, ha sede nei locali dell’Associazione Anziani Volontari Sant’Aniello, situati in via Perrotta numero 8 e opera con il supporto di personale infermieristico volontario con esperienza consolidata. Le prestazioni sanitarie includono cambio catetere, somministrazione di flebo, medicazioni e altre cure infermieristiche, anche a domicilio, previa prenotazione. Oltre a queste attività, l’ambulatorio consente anche la prenotazione di visite specialistiche in ambito urologico e nefrologico, garantendo così un ulteriore servizio di fondamentale importanza per la popolazione anziana e per tutti coloro che necessitano di controlli medici specifici. L’attivazione dell’ambulatorio sociale è solo l’ultima di una serie di iniziative che mirano a garantire una migliore qualità della vita a chi è in difficoltà, rafforzando il senso di comunità e la cultura del mutuo aiuto.

L’ambulatorio è operativo una volta alla settimana e ha già iniziato ad accogliere le prime richieste: il 5 febbraio si è tenuto il primo appuntamento del mese, segnando un'importante risposta alle esigenze sanitarie del territorio. L’iniziativa ha riscosso interesse e si punta ad ampliare le tipologie di servizi offerti e il numero di volontari disponibili. Per prenotazioni e informazioni, è possibile rivolgersi alla segreteria ambulatoriale istituita presso la sede Anteas, situata in via Pasquale Rebecchi, numero 13. Si può contattare il numero di telefono 0984.653050 oppure inviare una e-mail a [email protected].